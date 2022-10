पृथ्वीराज सुकुमारन के बर्थडे पर 'सालार' से फर्स्ट लुक आउट, फैंस हुए सुपर एक्साइटिड

नई दिल्ली: अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) का आज जन्मदिन है और सोशल मीडिया पर फैन्स और सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं. पृथ्वीराज सुकुमारन के जन्मदिन के मौके पर उनकी आगामी फिल्म सालार का पोस्टर रिलीज हो चुका है. इस पोस्टर के सामने आते ही ट्विटर पर भी एक्टर और सालार फिल्म ट्रेंड करने लगी है. वह सालार में वर्धराज मन्नार का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे.

Prithviraj Sukumaran रविवार को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं

रविवार को पृथ्वीराज सुकुमारन को जन्मदिन की बधाई देते हुए फिल्म 'सालार' के निर्माताओं ने उनके लुक का फर्स्ट पोस्टर साझा किया है. प्रभास स्टारर सालार के लिए फैन्स काफी एक्साइटिड हैं और पृथ्वीराज सुकुमारन के लुक ने उनके इस उत्साह को बढ़ा दिया है.

पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक रिलीज

Parallel or mainstream, Arthouse or commercial, he has always made sure to strike a balance n delivered stupendously with an entertaining n engaging act. To the most versatile @PrithviOfficial a very Happy Birthday. pic.twitter.com/LlCBuc6Tkd

Hombale Films (@hombalefilms) October 16, 2022