प्रियंका चोपड़ा की इस आदत से परेशान हुए निक जोनस, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

नई दिल्ली: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) आज ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं. एक्ट्रेस के साथ वह एक शानदार इंसान भी हैं. प्रियंका निजी जिंदगी में काफी खुशमिजाज हैं. वह आए दिन सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के फनी किस्से शेयर करती रहती हैं. निक जोनस के साथ शादी करने के बाद एक्ट्रेस विदेश में बस चुकी हैं. हाल में ही उन्होंने लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर किया कि लोगों को हंसी भी आई और झटका भी लगा.

प्रियंका ने निक का चुराया सामान

ग्लोबली पहचान बना चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पति का समान चुराती है. जी हां आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं. मिलियन डॉलर कमाने वाली प्रियंका को आपने कई बार निक की जैकेट और टीशर्ट पहने देखा होगा. ये सारा सामान मैडम ने चोरी के हड़पा हुआ था.

'How It Started and How It's Going' चैलेंज में एक्ट्रेस ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें अपने पति के कपड़े चोरी करके पहने में काफी मजा आता है. इतना ही नहीं प्रियंका तो निक के जूते भी चोरी करके पहनना चाहती हैं, लेकिन अफसोस की वो उन्हें फिट नहीं बैठते हैं.

क्या बोलीं देसी गर्ल

एलीट डेली से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वह निक के वॉर्डरोब से लगभग सब कुछ चुरा लेती हैं. ''मैं हर समय अपने पति के कपड़े पहनती हूं. मुझे उनके जूतों में फिट नहीं बैठते, नहीं तो मैं उसके सारे जूते भी ले लेती. मैं उसकी जैकेट पहनती हूं.मैंने उसका धूप का चश्मा भी चुरा है.''

'सिटाडेल' में दिखेंगी एक्ट्रेस

प्रियंका चोपड़ा जल्द ही रूसो ब्रदर्स के प्रोडक्शन की फिल्म 'सिटाडेल' में दिखाई देंगी. वो हॉलीवुड फिल्म 'एंडिंग थिंग्स' और 'इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी' में भी नजर आएंगी. वहीं बॉलीवुड प्रोजेक्ट की बात करें तो वह आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ फिल्म 'जी ले जरा' में भी दिखाई देंगी.

