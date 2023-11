प्रियंका चोपड़ा ने वीर दास को भेजा खास तोहफा, इस बात से हुईं बेहद खुश

नई दिल्ली: कॉमेडी एक्टर वीर दास (Vir Das) की खुशियां इस समय सातवें आसमान पर है. इसका कारण है कि हाल ही में उनके नेटफ्लिक्स स्टैंड-अप शो 'वीर दास: लैंडिंग' को बेस्ड कॉमेडी की कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी 2023 अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है. ऐसे में अब वीर दास को दुनियाभर से ढेरों शुभकामनाएं हासिल हो रही हैं. ऐसे में अब ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी उन्हें बधाई दी है.

प्रियंका चोपड़ा ने भेजे फूल

प्रियंका एक प्यार से नोट के साथ फूल भेजकर वीर दास को शुभकामनाएं दी हैं. इसका खुलासा एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर किया है.

Thank you @priyankachopra for the flowers and for every door you’ve opened for the rest of us. You’re awesome! pic.twitter.com/WPZJ28CFCp

— Vir Das (@thevirdas) November 30, 2023