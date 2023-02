Khelo India Youth Games 2023: आर माधवन के बेटे वेदांत ने जीते 7 मेडल्स, गर्व से फूले नहीं समा रहे पापा

नई दिल्ली: एक्टर आर माधवन (R Madhavan) के बेटे वेदांत (Vedaant) ने एक बार फिर से अपने पिता का सिर गर्व का ऊंचा कर दिया है. दरअसल, वेदांत ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023' में 2 या 3, बल्कि पूरे 7 मेडल्स जीतकर परिवार का नाम रोशन कर दिया है. बेटे की इस जीत पर अब पिता माधवन खुशी से गदगद हुए जा रहे है. अब पापा माधवन ने बेटे वेदांत और बाकी सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बेटे की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

माधवन ने बताया वेदांत ने किस प्रतियोगिता में जीता कौन सा मेडल

इन फोटोज में वेदांत अपने मेडल्स और ट्रॉफी दिखाते हुए फोटोज क्लिक करवा रहे हैं. माधवन ने यह भी बताया कि बेटे को किस प्रतियोगिता में कौन सा मेडल मिला.

With gods grace -Gold in 100m, 200m and 1500m and silver in 400m and 800m . pic.twitter.com/DRAFqgZo9O

एक्टर ने लिखा, 'वेदांत ने 100 मीटर, 200 मीटर और 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता. वहीं, 400 मीटर और 800 मीटर स्विमिंग में सिल्वर मेडल जीते.' माधवन ने एक अन्य ट्वीट में वेदांत के साथ-साथ अपेक्षा फर्नांडिस और अन्य खिलाड़ियों की परफोर्मेंस पर भी खुशी जाहिर करते हुए फोटोज शेयर की हैं.

माधवन ने दिया मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री का शुक्रिया अदा

माधवन ने लिखा कि वह बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं. माधवन ने लिखा, 'अपेक्षा फर्नांडिस (6 गोल्ड और एक सिल्वर) और वेतांद माधवन (5 गोल्ड और 2 सिल्वर) के परफॉर्मेंस से बहुत आभारी और विनम्र महसूस कर रहा हूं.

VERY grateful & humbled by the performances of @fernandes_apeksha ( 6 golds,1 silver,PB $ records)& @VedaantMadhavan (5golds &2 silver).Thank you @ansadxb & Pradeep sir for the unwavering efforts & @ChouhanShivraj & @ianuragthakur for the brilliant #KheloIndiaInMP. So proud pic.twitter.com/ZIz4XAeuwN

