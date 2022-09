राहुल बोस फ्लाइट के ग्राउंड स्टाफ से हुए परेशान, ट्वीट में गलती से किया एयरलाइन की जगह महिला को टैग

नई दिल्ली: किसी को भी अब कोई परेशानी होती है तो वो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा करता है. सोशल मीडिया बड़ी अथॉरिटी से जुड़ने का जरिया है. आज के वक्त पर लोग रेलवे से लेकर, फाइव स्टार होटल और एयरलाइंस की शिकायत अकसर सोशल मीडिया पर करते दिखते हैं. ऐसे में 'दिल धड़कने दो' फेम राहुल बोस ने भी ट्विटर पर अपनी परेशानी साझा की और एक गलती कर बैठे.

Apathetic ground staff, no lounge access for business class passengers, delayed boarding, food that looked intriguing but was deceptively inedible, mask protocol moody at best. Have flown @vistara four times this week. Erratic on all metrics. Today’s #UK956 Ahd-Bom case in point.

ट्विटर पर राहुल बोस लिखते हैं कि 'बहुत ही बेकार ग्राउंड स्टाफ, बिजनेस क्लास पैसेंजर के लिए लाउंज की सुविधा नहीं, बोर्डिंग में देरी, खाना जो दिख तो अच्छा रहा था लेकिन खाने के लायक नहीं था, मास्क प्रोटोकॉल भी मन मर्जी से. इस हफ्ते चार बार विस्तारा से ट्रैवल किया. हर पैरामीटर पर खराब.'

Hi Mr. Bose, we are concerned to note your agony. We regret that currently, we do not have a lounge tie-up at Ahmedabad airport. We are constantly working on making necessary enhancements. (1/2)

— Vistara (@airvistara) September 26, 2022