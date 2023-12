धोखाधड़ी मामले में रजनीकांत की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ती है'

नई दिल्ली: साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत अक्सर अपनी फिल्मों के कारण सुर्खियों में बने ही रहते हैं. फैंस उनसे जुड़ी हर बात जानने के लिए बेताब रहते हैं. हालांकि, इस बार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत खबरों में आ गई हैं. सुपरस्टार की पत्नी लता को तमिल फिल्म 'कोचादाइयां' से जुड़े धोखाधड़ी केस में बेंगलुरु की अदालत ने जमानत दे दी. उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

लता ने किया आरोपों को खारिज

लता ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 'मेरे लिए, यह एक मशहूर व्यक्ति के अपमान, उत्पीड़न और शोषण का मामला है. यह वो कीमत है, जो हमें सेलिब्रिटी होने के लिए चुकानी पड़ती है. मामला बेशक बड़ा न हो, लेकिन खबर बहुत बड़ी बन जाती है. कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है. यह सिर्फ हमारी छवि धूमिल करने के लिए एक साजिश रची गई थी, जिससे मैंने निजात पा ली है.'

2015 से चल रहा था केस

बता दें कि 2015 में चेन्नई स्थित एक विज्ञापन फर्म ने लता रजनीकांत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था. शिकायतकर्ता का दावा था कि उन्होंने फिल्म के निर्माताओं में से एक मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये उधार दिए थे.

#WATCH | On a cheating case filed against her, wife of Superstar Rajinikanth, Latha Rajinikanth says, "For me, it's a case of humiliation and harassment and exploitation of a popular person. This is the price we pay for being celebrities. So there may not be a big case, but the… pic.twitter.com/oIzOQUZDYK

— ANI (@ANI) December 27, 2023