प्रेग्नेंट आलिया भट्ट के साथ ऐसे चिल करते दिखाई दिए रणबीर कपूर, जमकर नाचे इस गाने पर

नई दिल्ली: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Alia and Ranbir) की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पावरफुल जोड़ी है. रणबीर कपूर और आलिया अपने पहले बच्चे को दुनिया में लाने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. ऐसे में दोनों साथ में वक्त बिताते हुए नजर आते हैं. फिलहाल उन्होंने एक सॉन्ग एप के लिए एड किया है जो बेहद ही मजेदार है.

वीडियो की शुरुआत होती है आलिया और रणबीर कपूर के फ्राइडे प्लान से. दोनों सब्जियां काट रहे हैं और टेबल पर डिनर की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आलिया कहती हैं कि ये था तुम्हारा फ्राइडे प्लान. रणबीर कपूर पर आलिया अपना गुस्सा जाहिर करती हैं.

वीडियो में फिर रणबीर कपूर उनके लिए एक गाना बजाते हैं. 'ब्रह्मास्त्र' के गाने 'डांस का भूत' को सुनते ही आलिया का चेहरा खिल जाता है और गुस्सा उड़नछू हो जाता है. मौके का फायदा उठाते हुए रणबीर कपूर कहते हैं कि ये है फ्राइडे नाइट का प्लान. फिर क्या दोनों साथ में नाचते-गाते टाइम स्पेंड करते हैं.

If you find us in a good mood, it’s because we just watched Ranbir and Alia jam to Dance ka Bhoot

