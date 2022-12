Ravi Shastri ने ऐसा क्या कहा कि सरेआम Ranveer Singh कर बैठे Kiss!

Ranveer Sing KIssing Video: हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) देखने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) और बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) पहुंचे. ऐसे में दोनों फुटबॉल फैंस का आपस में दिखना तो बनता ही था. रणवीर सिंह को देख रवि शास्त्री इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने रणवीर की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए.

रवि शास्त्री की तारीफ

वीडियो में रवि शास्त्री रणवीर सिंह को इंट्रोड्यूस करते दिखाई दे रहे हैं. रवि शास्त्री कहते हैं कि 'Guess करो मेरे साथ यहां कौन है?' उनके ये कहते ही फ्रेम में रणवीर सिंह की एंट्री होती है. रणवीर सिंह कहते हैं कि 'हम यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी हिस्ट्री के साक्षी बनने जा रहे हैं.' ऐसे में रवि शास्त्री कहते हैं कि 'दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो ये आदमी कभी कुछ नहीं मिस करता.'

रणवीर सिंह का कमेंट

रणवीर सिंह रवि शास्त्री की ये तारीफ सुन फूले नहीं समाए और एक Kiss क्रिकेट कोच के गाल पर चिपका दी. रवि शास्त्री ने ये वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा है - I don't know what to do. ऐसे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में रणवीर सिंह लिखते हैं 'कभी ना भूलने वाला एक्सपीरिएंस!'

दूर रहिए इनसे

रणवीर सिंह को कतर में देख यूजर्स काफी हैरान हुए. एक यूजर ने लिखा कि ''क्या रणवीर सिंह के पास डोरेमोन का गैजेट है क्योंकि कल ये मुंबई में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल देख रहे थे और आज फीफा वर्ल्ड कप फाइनल. कुछ लोगों ने तो रवि शास्त्री को रणवीर सिंह से दूर रहने की भी सलाह दे डाली.

