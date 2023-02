बास्केटबॉल ग्राउंड में टपक पड़े रणवीर सिंह, Batman स्टार को भी अपनी हरकतों से किया परेशान!

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हैं. अपनी एक्टिंग और अतरंगी स्टाइल की वजह से वो हमेशा से जाने जाते रहे हैं. लोगों को देख उनका रिएक्शन हमेशा ही हैरान करता है. वो खुद को कभी भी सेलेब की तरह ट्रीट नहीं करते हैं. जब भी मौका मिलता है किसी ना किसी स्पोर्ट्स इवेंट को अटेंड करने पहुंच ही जाते हैं. फिलहाल ऐसे ही एक इवेंट में उन्हें बैटमेन स्टार मिल गए.

Ranveer Singh and Ben Affleck at the NBA All Star Celebrity Game pic.twitter.com/u1vLTZNgE3

— Ranveer Singh TBT (@Ranveertbt) February 18, 2023