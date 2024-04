Pushpa 2: मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदिया, 'श्रीवल्ली' के अंदाज में रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई धड़कनें

नई दिल्ली: नेशनल क्रश कही जाने वालीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandann) शुक्रवार को अपना 28वां जन्‍मदिन मना रही हैं. इस मौके पर उनके चाहने वाले दुनियाभर से ढेरों शुभकामनाएं भेज रहे हैं. ऐसे में अब रश्मिका के फैंस को भी एक खास सरप्राइज मिल गया है. दरअसल, 5 अप्रैल को 'पुष्पा 2' के मेकर्स ने फिल्म से उनका पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें रश्मिका को अपने किरदार 'श्रीवल्ली' के अंदाज में देखा जा रहा है.

श्रीवल्ली का लुक आया सामने

इस माइथ्री मूवी से शेयर किए गए इस पोस्टर में रश्मिका को ग्रीन कांजीवरम साड़ी पहने देखा जा रहा है. उनकी मांग में सिंदूर और माथे पर लाल बिंदिया सजाए हुए देखा जा रहा है.

Wishing the 'Srivalli' aka @iamRashmika a very Happy Birthday #Pushpa2TheRuleTeaser on April 8th #PushpaMassJaathara #Pushpa2TheRule Grand Release Worldwide on 15th AUG 2024.

Icon Star @alluarjun @aryasukku #FahadhFaasil… pic.twitter.com/AnsbEXZqJT

— Pushpa (@PushpaMovie) April 5, 2024