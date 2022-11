सेना का मजाक उड़ाने पर अक्षय कुमार ने लगाई ऋचा चड्ढा को फटकार, एक्ट्रेस ने मांगी माफी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) हमेशा ही बहुत बेबाकी से अपनी हर बात को दुनिया के सामने रखती हैं. हाल ही में उन्होंने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक ट्वीट को रीट्वीट कर कुछ ऐसा कह दिया कि लोग बुरी तरह से एक्ट्रेस पर भड़क पड़े हैं. इस विवाद के बीच अब सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने ऋचा को फटकार लगाते हुए एक ट्वीट किया है.

अक्षय ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ये देखकर बहुत दुख हो रहा है. किसी को भी कभी हमारी भारतीय सेना के लिए अहसान फरामोश नहीं होना चाहिए. वो हैं तो आज हम हैं.' अब एक्टर का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

Hurts to see this. Nothing ever should make us ungrateful towards our armed forces. Woh hain toh aaj hum hain. pic.twitter.com/inCm392hIH

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 24, 2022