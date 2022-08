RRR Nomination for Oscar 2023: फिल्म 'RRR' के लिए जूनियर एनटीआर जीत सकते हैं बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवॉर्ड

नई दिल्ली: रामचरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) स्टारर फिल्म RRR (Roudram Ranam Rudhiram) अब भी सुर्खियों मे बनी हुई हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी काफी पसंद किया गया है. वहीं खबरें आ रही हैं कि फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जी सकती हैं. इसके अलावा जूनियर एनटीआर बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवॉर्ड जीत सकते हैं. दरअसल फिल्म ‘रौद्रम रणम रुधिराम’ को विदेशों में काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने प्रोमिनेंट फिल्म ऑब्जर्वेशन का अटेंशन लिया है जो बेहद मायने रखता है.

जूनियर एनटीआर बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवॉर्ड

एस एस राजामौली निर्देशित फिल्म RRR पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं. खबरों की माने तो केवल फिल्म ही नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवॉर्ड जीत सकते हैं. सोशल मीडिया पर फैंस इस बात से काफी खुश हैं.

RRR जीत सकती है ऑस्कर

एस एस राजामौली निर्देशित फिल्म RRR ऑस्कर जीत सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्कर 2023 (Oscars 2023) में सबसे पॉपुलर इंडीवायर ने इंडिया से एस एस राजामौली की फिल्म (SS Rajamouli directorial RRR) का जिक्र किया है. फिल्म में रामचरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर के अलावा अजय देवगन (Ajay Devgn) , आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और श्रेया सरन (Shreya Saran) भी अहम रोल में नजर आए हैं.

‘RRR’ पर ऑस्कर के लिए होगा विचार

फिल्म आरआरआर कई विदेशी डायरेक्टर ने पसंद किया है. ऐसे में आरआरआर’ कुछ मेजर केटेगरीज जैसे क्राफ्ट में क्यों पार्टीसिपेट में नामांकन भेजने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. ऐसे में फिल्म के ऑस्कर जीतने की उम्मदी काफी बढ़ सकती है.

ऑस्कर के लिए इन फिल्मों के नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार RRR फिल्म के अलावा कोरिया से ‘डिसीजन टू लीव’ (Decision to Leave), ऑस्ट्रिया से ‘कोर्सेज’ (Corsage’ from Austria), फ्रांस से ‘बोथ साइड्स ऑफ द ब्लेड’ (Both Sides of the Blade) जैसी फिल्में ऑस्कर जीतने की रेस में शामिल बताए गए हैं.

