साई पल्लवी ने कश्मीरी पंडितों पर दिए विवादित बयान पर तोड़ी चुप्पी, वीडियो शेयर कर दी सफाई

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) इन दिनों विवादों से घिरी हुई हैं. पिछले ही दिनों उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कश्मीरी पंडितों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि लोग खूब भड़क पड़े हैं. उन्हें देशभर के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. अब भी लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. एक्ट्रेस के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई. और अब उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए खुद का पक्ष रखा है.

साई पल्लवी ने रखा अपना पक्ष

साई पल्लवी ने हाल ही में इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपने बयान पर सफाई देती दिखाई दे रही हैं.

वीडियो में साई अपने बयान पर सफाई देते हुए कहती हैं कि उनके स्टेटमेंट को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. उन्होंने बेहद ही न्यूट्रल होकर सवाल का जवाब दिया था. साई ने यह भी बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं आप सभी के साथ बातचीत कर रही हूं.

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

वीडियो में साई कहती हैं, 'ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं आप सभी के साथ बातचीत कर रही हूं. मैं हमेशा से ही दिल खोलकर बात करने वालों में से रही हूं. मैं जानती हूं कि मैंने अपनी बात रखने में देरी कर दी, लेकिन मुझे माफ करिए. मेरी बातों को गलत ढंग से रखा गया है. इंटरव्यू में मैं केवल इतना कहना चाह रही थी कि धर्म के नाम पर कोई भी विवाद गलत चीज होती है.'

काफी विवादों में फंस गई हैं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'मैं एक न्यूट्रल इंसान हूं. मैं हैरान हूं कि जो मैंने कहा उसे गलत ढंग से पेश किया गया है'. गौरतलब है कि अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में 'फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में कश्मीरी पंडितों की हत्या और सीन्स की तुलना मॉब लिंचिंग से की थी.

“For me violence is wrong form of communication. Mine is a neutral family where they only taught to be a good human being. The oppress, however, should be protected. I don’t know who’s right & who’s wrong. If you are a good human being, you don’t feel one is right.”

