सैफ अली खान को नहीं पता हिंदी के इन दो आसान शब्दों का मतलब, मां शर्मिला ने लगाई लताड़

नई दिल्ली Saif Ali Khan Trolling: कॉफी विद करण शो और कॉन्ट्रोवर्सीज का खास नाता है. दीपिका और रणवीर का एपिसोड काफी ट्रोल में रहा था. वहीं लेटेस्ट एपिसोड में सैफ अली खान अपनी मां शर्मिला टैगोर के साथ नजर आए हैं. सैफ अली खान ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल सैफ अली खान हिंदी के दो आसान शब्द का मतलब समझ नहीं पाए. करण ने सैफ की मदद करना चाहा लेकिन वह भी सही नहीं बता पाए. शर्मिला ने दोनों की कमजोर हिंदी पर लताड़ लगाई.

सैफ को समझ नहीं आया हिंदी शब्द

Moh is not Gulmohar dear Hindi actor.

Moh means attachment as in Moh Maya, Ye Moh Moh ke dhaage…..pic.twitter.com/vAOn8XoWTs

