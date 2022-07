अपने शहर में ही सेफ नहीं फील करतीं सान्या मल्होत्रा, राजकुमार राव ने भी दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा (Rajkummar Rao and Sanya Malhotra) अपनी अपकमिंग फिल्म 'हिट: द फर्स्ट केस' (Hit: The First Case) की प्रमोशन में बेहद बिजी हैं. दोनों की जोड़ी पहली बार पर्दे पर एक साथ दिखने वाली है. तेलुगू फिल्म के इस हिंदी संस्करण में दोनों की जोड़ी कितना कमाल दिखाएगी ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता लगेगा. फिलहाल फिल्म प्रमोशन के दौरान सान्या के एक बयान ने काफी सनसनी मचाई है.

सान्या मल्होत्रा ने दिल्ली को लेकर कह दी ये बात

फिल्म की प्रमोशन के दौरान मीडिया ने सान्या से पूछा कि दिल्ली की होने के बाद भी वो अपना ज्यादातर समय मुंबई में क्यों बिताती हैं? सान्या ने बताया कि उन्हें राजधानी से ज़्यादा मुंबई सुरक्षित लगता है. 'मैं दिल्ली से हूं लेकिन मुझे मुंबई ज्यादा पसंद है. मुझे दिल्ली से ज्यादा मुंबई सुरक्षित लगता है. मुझे नहीं पता कि सुरक्षा के मामले में दिल्ली कितना सुधरा है लेकिन मैं यहां सुरक्षित महसूस नहीं करती. सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दिल्ली में रहने वाली हर महिला को भी यही लगता होगा.'

राजकुमार राव ने महिला सुरक्षा पर दिया बयान

सान्या के इस बयान का साथ देते हुए राजकुमार ने भी कह दिया कि यह (महिला असुरक्षा) परेशान करने वाली बहुत बड़ी बात है. राजकुमार राव की ये प्रतिक्रिया समाज की हकीकत बयां करती है.

जल्द सिनेमाघरों में आ रही है 'हिट'

शैलेश कोलानू के निर्देशन में बनी फिल्म 'हिट: द फर्स्ट केस' 15 जुलाई 2022 को सिनेमाघरों रिलीज के लिए तैयार है. इल फिल्म के डायलॉग गिरीश कोहली ने लिखे हैं. मुख्य किरदारों में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा नज़र आ रहे हैं. फिल्म 'हिट: द फर्स्ट केस' 2020 में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म ‘हिट’ का हिंदी रीमेक है. इस क्राइम थ्रिलर को एक बार फिर हिंदी में देखने के लिए दर्शक इंतजार कर रहे हैं.

