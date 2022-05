एयरलाइंस पर बुरी तरह भड़के सतीश कौशिक, फ्लाइट में किया गया ऐसा बर्ताव

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक (Satish Kaushik) अब तक अपनी फिल्मों के कारण ही काफी चर्चा में रहे हैं. हालांकि, इस बार सतीश कौशिश को लेकर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. उन्होंने हाल ही में एक एयरलाइन्स फ्लाइट जर्नी में अपनी एक परेशान करने वाली घटना का खुलासा किया है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में अपना गुस्सा निकाला है, जो अब तेजी से वायरल होने लगी है.

सतीश कौशिक ने ट्वीट में निकाला गुस्सा

सतीश कौशिक ने अपने इस ट्वीट में गो फर्स्ट एयरवेज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने साथ ही बताया कि उनके साथ फ्लाइट में दुर्व्यवहार किया गया है. डायरेक्टर ने लिखा कि गो फर्स्ट एयरवेज ने पैसेंजर्स से पैसा निकालने का एक अलग ही तरीका ढूंढ लिया है.

It is very very sad that @GoFirstairways has to use dubious ways to earn money from passengers. My office booked two seats (Satish Kaushik/Ajay Rai) in the first row with middle seat also and paid 25K in G8 2315 from Mum-Dehradun on 23rd June. But alas they sold the middle

— satish kaushik (@satishkaushik2) May 25, 2022