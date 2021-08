Video: फराह खान की इस हरकत पर शाहरुख खान को आई शर्म, किंग खान ने दिया ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड गलियारों में किंग खान के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने बहतरीन अभिनय से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है. इन दिनों वह सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं. शाहरुख खान का आज पूरी इंडस्ट्री की दुनिया पर राज है.

किसी न किसी कारण छाए रहते हैं शाहरुख

फिल्मों के अलावा शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. वह आए दिन अपनी वीडियोज और फोटोज शेयर कर फैंस को अपडेट करते रहते हैं.

इसी बीच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) के साथ जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं.

सामने आया शाहरुख का लेटेस्ट वीडियो

हाल ही में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान (Farah Khan) के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. शाहरुख और फराह का ये डांस वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. ये वीडियो फरहान ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

'मैं हूं ना' पर किया डांस

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और फराह खान (Farah Khan) फिल्म 'मैं हूं ना' के टाइटल सॉन्ग पर जबरदस्त डांस कर रहे हैं. दोनों डांस कर ही रहे होते हैं कि अचानक फराह खान पीछे से आकर शाहरुख को किस कर लेती हैं और शाहरुख शरमा जाते हैं.

वीडियो पर आए ताबड़तोड़ कमेंट

वीडियो शेयर कर फराह ने कैप्शन में लिखा, 'ith my Most favourite.. one & only @iamsrk. there's No1 like you..'. फैंस को भी दोनों का ये डांस वीडियो खूब पसंद आ रहा है. फराह के इस वीडियो पर अब तक 482 हजार व्यूज आ चुके हैं. साथ ही वीडियो पर 67 हजार से ज्यादा लाइक और 1,898 कमेंट भी आ चुके हैं.

'पठान' की शूटिंग में बिजी हैं शाहरुख

काम की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पठान' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में उनके अपॉजिट दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) नजर आएंगी. फैंस इस जोड़ी को एक बार फिर से देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

