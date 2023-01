Pathaan के रिलीज से पहले शाहरुख खान ने किया ट्वीट, अब मांग रहे हैं ऐसी दुआ!

Pathaan Housefull: शाहरुख खान ने अपनी 'पठान' की प्रमोशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी. वहीं जबसे फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ तबसे फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. ऐसे में 'पठान' झूमने के लिए बिलकुल तैयार है और 'पठान' के साथ महफिल लुटने के लिए बेताब. 'पठान' का पहला दिन ही उसके सारे रिकॉर्ड्स डिसाइड करने वाला है. फिलहाल शाहरुख खान के एक ट्वीट को देखकर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है.

आलम ये है कि थिएटर्स हाउसफुल हैं और 'पठान' भी अपने मिशन के लिए रेडी. शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल से तमाम सिनेमाघरों के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. लिस्ट देख कर इतना तो समझ आ गया कि शाहरुख खान लोगों को फिल्म दिखवाकर ही रहेंगे. लिस्ट के साथ सामने आई है शाहरुख खान की दुआ जो इन्होंने अपने फैंस से मांगी है.

Bachpan mein saari filmein single screens par hi dekhi hain. Uska apna hi maza hai. Duas, Prathna aur Prayers karta hoon…aap sabko aur mujhe kaamyaabi mile. Congratulations on your re-openings. pic.twitter.com/LuF2TsCjvh

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 24, 2023