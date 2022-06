Shamshera: टीजर रिलीज होते ही ट्रोलर के निशाने पर आए मेकर्स, संजय दत्त को हिंदू विलेन दिखाना पड़ा भारी

नई दिल्ली: Shamshera: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों में काफी व्यस्त चल रहे हैं. कुछ समय पहले ही उनकी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जो फैंस को काफी पसंद आया. अब रणबीर कपूर और संजय दत्त की फिल्म मोस्ट अवेटेड फिल्म 'शमशेरा' (Shamshera) का टीजर 22 जून को रिलीज कर दिया है. मेकर्स फिल्म का ट्रेलर 24 जून को जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले ही यूजर्स जमकर फिल्म का विरोध कर रहे हैं.

दरअसल, संजय दत्त को हिंदू विलेन के तौर पर दिखाना मेकर्स को काफी भारी पड़ गया है. फिल्म शमशेरा में संजय दत्त बेहद भयानक और खूंखार विलेन का रोल निभाते नजर आ रहे हैं. टीजर वीडियो में उनका लुक रिवील कर दिया गया है. फिल्म में संजय दत्त अंग्रेजों की नौकरी करने वाले शुद्ध सिंह का रोल प्ले करते दिखाई देंगे. वैसे तो संजय दत्त का लुक काफी आकर्षित लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मेकर्स सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर तिलक-चंदन और हाथ में हंटर वाले संजय के लुक का विरोध हो रहा है.

As I always say, a man with "Tilak" is always a villain in agenda movies pic.twitter.com/9YWouhxZSr

उनका लुक किसी ब्राह्मण का जैसा रखा गया है. संजय दत्त को फिल्म में अंग्रेजों की नौकरी करने वाले एक हिंदू अधिकारी के तौर पर दिखाया गया है, जो बेहद निर्मम और क्रूर है.

Villain with Tilak On Forehead ... Seems like one more h!ndu hating face of Bullywood is on the way. If Sanjay Dutt is playing villain#SpectacularShamsheraTeaser #SanjayDutt #RanbirKapoor #Shamshera彡 pic.twitter.com/vcHr2h5JB0

Indic Spectrum (@IndicSpectrum) June 22, 2022