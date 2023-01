शेखर कपूर को पसंद आया शाहरुख खान का 'Pathaan', कुछ यूं बांधे तारीफों के पुल

नई दिल्ली: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर लाइम लाइट में हैं. जहां एक तरफ फिल्म के गाने 'बेशर्म रंग' (Besharam Rang) पर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म में शाहरुख खान का लुक चर्चा की विषय बना हुआ है. कई सितारों के बाद अब फिल्ममेकर शेखर कपूर (Shekhar Kapoor) ने भी शाहरुख खान के लुक की तारीफ कर दी है.

शेखर कपूर ने किया ट्वीट

किंग खान की फिल्म 'पठान' साल 2023 की सबसे बड़ी रिलीज है. इस फिल्म के अलावा शाहरुख खान दो और बड़ी फिल्में 'जवान' और 'डंकी' में भी धमाल मचाते नजर आने वाले हैं. इस बीच एक्टर को 'पठान' के लिए काफी सराहा जा रहा है. बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म मेकर शेखर कपूर ने शाहरुख की जमकर ट्विटर पर तारीफ की है.

शेखर ने लिखी दिल की बात

शेखर कपूर ने किंग खान की तारीफ में एक ट्वीट किया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “#शाहरुख ख़ान इतने अद्भुत कैसे दिख सकते हैं? .. वह अपने से आधी उम्र के एक्टर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं...#PathaanTrailer @iamsrk..”

How does #ShahRukhKhancontinue to look so amazing he could give heroes half his age a run for their money #PathaanTrailer @iamsrk

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) January 18, 2023