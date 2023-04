छेड़छाड़ के बाद शर्लिन चोपड़ा को मिली जान से मारने की धमकी! दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली: शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) अक्सर किसी न किसी कारण विवाद में बनी रहते हैं. इस बार एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इसके साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है. शर्लिन ने मामले की शिकायत अब पुलिस में दर्ज करवा दी है. शर्लिन ने इस मामले में एक फाइनेंसर पर आरोप लगाए हैं.

पैसे देने के बहाने फाइनेंसर ने की छेड़छाड़- शर्लिन चोपड़ा

शर्लिन चोपड़ा ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने फाइनेंसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.

An actress filed a molestation case against a financier at Juhu PS in Mumbai. The actress in her complaint stated that the accused molested her on the pretext of giving her money for a video recording, when she opposed it, the accused abused her & also threatened to kill her.…

— ANI (@ANI) April 14, 2023