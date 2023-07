स्टाइलिश ऑरेंज ड्रेस में Shilpa Shetty ने ढाया कहर, हॉट लुक देख उम्र का नहीं लगा पाएंगे अंदाजा

नई दिल्ली:Shilpa Shetty Photoshoot: स्टाइल और फिटनेस के मामले में आज भी शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है. उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस से दर्शकों का काफी समय तक मनोरंजन किया है, लेकिन दुनियाभर के लोग शिल्पा की फिटनेस पर फिदा रहते हैं. फैंस उनसे जुड़ी हर बात जानने के लिए बेताब रहते हैं. एक फिर उन्होंने अपने नए लुक से लोगों को दीवाना बना दिया है.

शिल्पा शेट्टी ने शेयर की तस्वीरें

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर नया फोटोशूट शेयर किया है. तस्वीरों में एक्ट्रेस ऑरेंज कलर का स्टाइलिश गाउन में नजर आ रही हैं. ड्रेस के साथ शिल्पा ने जमकर अपना टोंड फिगर फ्लॉन्ट किया है. एक्ट्रेस ने अपना लुक बन, लॉन्ग ईयररिंग, न्यूड लिपकलर और हैवी मेकअप के साथ पूरा किया है. शिल्पा ने पर्पल कलर की हाई हील्स कैरी की है, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं.

शिल्पा शेट्टी पर फिदा हुए सितारे

फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स भी शिल्पा शेट्टी के इस लुक के दीवाने हो गए हैं. सभी कमेंट बॉक्स में जमकर कमेंट कर रहे हैं. शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी ने लिखा- हॉटनेस...,

सोफी चैधरी ने कमेंट कर लिखा- Ummm excuse me. What is this body?!!! Uff..., वहीं फैंस ने उन्हें स्टनर बताया, साथ ही कहा कि चाहों तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हैं. हर कोई श्ल्पा शेट्टी के इस लुक का दीवाना हो गया है.

इन प्रोजेक्ट में नजर आएंगी शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस समय वह रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' में बिजी चल रही हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस 'केडी' और 'सुखी' टाइटल से बन रही फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं.

