यूट्यूबर अरमान मलिक की वजह से परेशान हुए सिंगर अरमान मलिक, बोले- बंद करो...

नई दिल्ली: बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. विशाल के साथ उनकी लड़ाई के बाद से ही अरमान ट्रेंड कर रहे हैं. न केवल थप्पड़ बल्कि वह पॉलिगैमी यानी तलाक लिए बिना एक से ज्यादा शादियों के लिए भी चर्चा में बने हुए हैं. ऐसे में सिंगर अरमान मलिक काफी परेशान हो गए हैं. दरअसल सिंगर को यूट्यूबर अरमान मलिक की वजह से ठेस पहुंच रही है. सिंगर ने एक पोस्ट भी शेयर किया है.

सिंगर को हुई परेशानी

This had to be said. #ArmaanMalik pic.twitter.com/GB7HjuijtP

— (@ArmaanMalik22) July 8, 2024