Singer KK Died: केके को बंदूकों के साथ दी गई आखिरी सलामी, गुरुवार को मुंबई में होगा अंतिम संस्कार

नई दिल्ली: मशहूर सिंगर कृष्णकुमार कुन्नथ उर्फ केके (KK) के निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. कोलकाता में लाइव परफोर्मेंस के लिए पहुंचे केके को मंच पर देख किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वह उनके आखिरी पल थे. अब बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने केके को बंदूकों की सलामी के साथ श्रद्धांजलि दी है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिवंगत गायक को पुष्पांजलि अर्पित किए, जिनका पार्थिव शरीर कुछ समय के लिए रवींद्र सदन में रखा गया था. बनर्जी को केके की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को सांत्वना देते हुए भी देखा गया. एक अधिकारी ने बताया कि 53 वर्षीय गायक के पार्थिव शरीर को सरकारी SSKM अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद रवींद्र सदन लाया गया.

गुरुवार को होगा केके का अंतिम संस्कार

अधिकारी ने कहा कि उनके पार्थिव शरीर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा और उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा. परिवार केके के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाएगा, जहां गुरुवार को सिंगर का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

West Bengal | Family of singer #KK pay their last respects to him at Rabindra Sadan in Kolkata. pic.twitter.com/R9gDeTqVDr

— ANI (@ANI) June 1, 2022