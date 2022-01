साउथ एक्टर सिद्धार्थ को साइन नेहवाल पर भद्दा कमेंट करना पड़ा भारी, जानिए क्या है विवाद

नई दिल्ली: पिछले कुछ वक्त में फिल्मी हस्तियों से लेकर आम लोग तक सभी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं. ऐसे में कई सितारे अपने किसी पोस्ट या कमेंट को लेकर विवादों में भी फंस जाते हैं. वहीं, इस बार बॉलीवुड और साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल (Saina Sehwal) को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि वह बुरी तरह ट्रोल होने लगे हैं.

साइना ने किया पीएम सुरक्षा पर ट्वीट

दरअसल, हाल ही में साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक ट्ववीट किया था. इसमें उन्होंने था, 'कोई भी राष्ट्र खुद को सुरक्षित करने का दावा नहीं कर सकता, अगर उनके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ही समझौता किया जाता है. मैं कड़े शब्दों में अराजकतावादियों द्वारा पीएम मोदी पर किए गए कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूं.'

सिद्धार्थ ने किया था ये कमेंट

अब साइना के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने लिखा, 'दुनिया की *&%* चैंपियन... भगवान का शुक्र है हमारे पास भारत के रक्षक हैं.' अब इसी कमेंट के कारण एक्टर को खूब ट्रोल किया जा रहा है.

एक यूजर ने लिखा, 'किसी के लिए भी इस तरह की भाषा, खासतौर पर उनके लिए जिसने देश को गौरवान्वित किया है. क्या यह सब पैसों के लिए है? एक्टर के तौर पर तो तुम्हारा पतन पहले ही हो चुका है. अब इंसानियत भी खो दी क्या?'

लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये लोग दिखावे के लिए महिलाओं के हक में आवाज उठाते हैं और फिर खुद ही महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.'

He won't be arrested for hurting the modesty of a woman.. because he is hurting the modesty of a woman who praises Modi.

— Ashwatthama (@_Ashwatthama_) January 10, 2022