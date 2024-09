Stree 2 Box Office Collection: हर दिन बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है 'स्त्री 2', तीसरे सप्ताह में कर लिया इतना कारोबार

Stree 2 Box Office Collection: श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार है. यह इस साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. फिल्म ने बहुत आसानी से तीसरे सप्ताह में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री ले ली है. इसी के साथ यह देश की पहली ऐसी हॉरर फिल्म भी बन चुकी है जो इस क्लब में अपने लिए जगह बना पाई है. बेशक फिल्म की रिलीज को 3 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ बरकरार है. ऐसे में चलिए अब जान लेते हैं 'स्त्री 2' 21वें दिन के आंकड़े.

21वें दिन किया इतना कारोबार

अमर कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म हर दिन नए झंडे गांड़ रही है. यह पहली बार हो रहा है कि किसी हॉरर फिल्म की टिकट खिड़कियों पर इतनी डिमांड की जा रही है. 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म फिलहाल तो देशभर के दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है.

#Stree2 maintains its impressive weekday performance, experiencing only a slight dip [19.86%] compared to the previous day.

Going forward, the absence of new releases / strong competition in the marketplace is expected to give it an additional boost, making its journey towards… pic.twitter.com/GCvzp45icJ

