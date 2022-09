जैकलीन फर्नांडीज की बढ़ीं मुश्किलें, EOW ने फिर भेजा समन

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसीं बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक्ट्रेस को एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया है. जैकलीन को कल यानी 19 सितंबर को आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में पेश होने का आदेश दिया गया है. बता दें कि इससे पहले जैकलीन को 14 सितंबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

दिल्ली पुलिस 19 को फिर करेगी पूछताछ

अब जैकलीन के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है. पिछली पूछताछ के दौरान सुकेश से जैकलीन की पहचान करवाने वाली पिंकी ईरानी भी पुलिस के सामने पेश हुईं.

