सुप्रीम कोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह को मिला बड़ा झटका

नई दिल्ली: दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहन प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) को SC से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने प्रियंका के खिलाफ रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) की ओर से दायर FIR को रद्द करने से इंकार कर दिया.

Supreme Court rejects the petition filed by Sushant Singh Rajput's sister challenging FIR against her by actor Rhea Chakraborty

