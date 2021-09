ड्रग्स मामले में NCB ने किया सुशांत के करीबी दोस्त कुणाल जानी को गिरफ्तार, काफी समय से था फरार

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) से जुड़े ड्रग्स मामले में मुंबई के खार इलाके से एक्टर के करीबी दोस्त और होटल व्यवसायी कुणाल जानी को गिरफ्तार किया है.

एनसीबी ने सुशांत के करीबी दोस्त को किया गिरफ्तार

सुशांत के निधन के ड्रग्स मामले में एनसीबी ने होटल व्यवसायी कुणाल जानी को मुंबई के खार एरिया से गिरफ्तार किया है. कुणाल, सुशांत का करीबी दोस्त है और काफी समय से फरार था.

Drugs cases related to the death of actor Sushant Singh Rajput Narcotics Control Bureau (NCB) arrested hotelier Kunal Jani (in file pic) from Mumbai's Khar area. He was a close friend of Rajput and was absconding. pic.twitter.com/fxecPkv8rW

ANI (@ANI) September 30, 2021