Shah Rukh Khan स्टारर 'स्वदेश' की एक्ट्रेस गायत्री जोशी की कार का हुआ एक्सीडेंट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नई दिल्ली:Gayatri Joshi Accident: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म स्वदेश (Swades) से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली गायत्री जोशी इंडस्ट्री को काफी पहले अलविदा कहकर जा चुकी हैं. हाल में वह फिर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल गायत्री का इटली में एक्सीडेंट हो गया है. एक्सीडेंट के समय वह अपने पति के साथ थीं. उनके एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

विकेशन मनाने इटली पहुंची थी गायत्री

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गायत्री अपने पति के साथ इटली में वेकेशन मनाने के लिए पहुंची थीं. दोनों घूमने निकले थे तभी ये एक्सीडेंट हुआ. द फ्री जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा इटली के सार्डिनिया के एक इलाके में हुआ है. जहां गायत्री अपने पति के साथ लेम्बोर्गिनी कार में बैठी थीं. उनकी कार की तेजी से टक्कर फेरारी से हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही कारें एक मिनी ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी. तभी मिनी ट्रक रोड पर पलटा और फेरारी में आग लगी. फरारी में मौजूद बृद्ध दंपति की जल कर मौत हो गई.

गायत्री और विकास ओबेरॉय सही सलामत हैं

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब गायत्री को कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि वह और उनके पति एकदम ठीक हैं. गायत्री ने कहा- विकास और मैं इटली में हैं. हमारा यहां एक्सीडेंट हो गया है. भगवान की कृपा से हम दोनों ठीक हैं.

Two deaths on a Ferrari in Sardina, Italy pic.twitter.com/skT3CaXg0T

— Globe Clips (@globeclip) October 3, 2023