स्वरा भास्कर के रिसेप्शन में लगा राजनेताओं का तांता, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल आए नजर

नई दिल्ली: Swara Bhaskar-Fahad Ahmed wedding reception: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कुछ दिन पहले कोर्ट मैरिज करके सबको चौंका दिया था. जिसके बाद अब उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके की रस्में निभाईं और 16 मार्च 2023 को उन्होंने वेडिंग रिसेप्शन दिया. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker)और फहाद अहमद (Fahad Ahmad) के रिसेप्शन में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, शशि थरूर से लेकर जया बच्चन समेत तमाम हस्तियां पहुंचीं.

पैप को दिए शानदार पोज

बीते गुरूवार स्वरा भास्कर ने रॉयल अंदाज में दोस्तों और करीबियों को शादी का रिसेप्शन दिया. एक्ट्रेस पति का हाथ थामे पैपराजी के सामने आईं. कपल ने खूब रोमांटिक पोज दिए. इस दौरान स्वरा लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रहीं थी.

Thank you @yadavakhilesh bhaiya for blessing us. @ReallySwara pic.twitter.com/FljArdIrll

वहीं फहाद ने भी शेरवानी कैरी की थी. फोटो सेशन के दौरान स्वरा के पैरेंट्स भी साथ में नजर आए.

नाना के फार्म हाउस में हुई पार्टी

स्वरा भास्कर की शादी की पार्टी उनके नाना के दिल्ली स्थित फार्महाउस में हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस के नाना की ख्वाहिश रही थी कि वह नातिन की शादी अपने घर से करवाए.

@RahulGandhi with @FahadZirarAhmad @ReallySwara at their wedding reception . He was limping . Is there pain in his leg due to Bharat Jodo Yatra ?#rahulgandhi #BharatJodoYatra #swarabhaskar #congress #bollywood pic.twitter.com/8vRrIJ91DB

— Pallav Paliwal (@pallavpaliwal) March 16, 2023