The 8 Show Review: 'स्क्विड गेम्स' को भी पछाड़ता है ये कोरियाई शो, सामने लाया पूंजीवाद की चकाचौंध का काला सच

नई दिल्ली The 8 Show Review In Hindi: द 8 शो 2024 साउथ कोरियन वेब सीरीज है. The 8 Show वेब सीरीज डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जो कि 17 मई को नेटफ्लिक्स पर हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज हुई है. वेब सीरीज को हान जे-रिम द्वारा डायरेक्ट किया है. इस वेब सीरीज में पॉपुलर एक्टर रियू जून-येओल Ryu Jun-yeol लीड रोल में है. उनके अलावा चुन वू-ही, पार्क जियोंग-मिन, ली यूल-एउम, पार्क हे-जून, ली वेब सीरीज में मुख्य किरदार में हैं.

वेबटून्स मनी गेम पर आधारित

Ryu Jun-yeol की वेब सीरीज The 8 Show बे जिन-सू के Naver webtoon money game पर आधारित है. 8 एपिसोड वाली ये वेब सीरीज की कहानी बेहद दिलचस्प है. हर एक एपिसोड में थ्रिलर भरपूर है. सीरीज के अंत तक सस्पेंस देखने को मिलेगा.

क्या है शो की कहानी

The 8 Show की कहानी की बात करें तो यह 8 कंटेस्टेंट की कहानी है जो अपनी जिंदगी में परेशान होते हैं, ऐसे में उन्हें गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है. ये 8 लोग गेम खेलने के लिए बिल्डिंग में जाते हैं. इन 8 लोगों का नेचर बिल्कुल अलग होता है. जहां पर उन लोगों को गेम खेलने के लिए पैसे मिलते हैं. यह गेम तभी खत्म होगा जब एक कंटेस्टेंट की मौत होगी. इस सीरिज में इंसान के नेचर के पहलुओं को दर्शाया गया है. शो में कई सीन बेहद चौंकाने वाले है. डायरेक्टर ने इस सीरीज के साथ आर्थिक असमानता और धोखाधड़ी को दिखाने की कोशिश की है.

क्या Squid Game से मिलती है कहानी ?

सीरीज की शुरुआत में कहानी Squid Game सीरीज की तरह लगती है. लेकिन इस सीरीज की कहानी में केवल 8 लोग है. इस सीरीज में यही 8 लोग अपने रूल्स खुद बनाते हैं. सीरीज में 8 अलग-अलग लोगों की मानसिकता को दिखाया है. इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे ऊपर तबके यानी अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं. डायरेक्टर ने कहानी के जरिए सामाजिक, आर्थिक असमानता और पूंजीवाद जैसे मुद्दे को दिखाने की कोशिश की है. कुल मिलाकर The 8 Show सीरीज काफी दिलचस्प है. इसे 17 मई, 2024 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया गया .

रेटिंग- 5/3

