The Kashmir Files BO Collection: फिल्म ने 8वें दिन 'बाहुबली 2' को दी कड़ी टक्कर, 'दंगल' को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली: मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) का क्रेज दूसरे सप्ताह भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है. वहीं, अब भी लगातार फिल्म के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक फिल्म से अपना हाई वन डे क्लेक्शन किया है. वहीं, 8वें दिन की कमाई के साथ ही फिल्म ने 'बाहुबली 2' को भी कड़ी टक्कर दे दी है.

फिल्म ने 8वें दिन तोड़े कई रिकॉर्ड्स

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने इसके कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'द कश्मीर फाइल्स ने इतिहास रच दिया है.

#TheKashmirFiles creates HISTORY… *Day 8* of #TKF [₹ 19.15 cr] is AT PAR with #Baahubali2 [₹ 19.75 cr] and HIGHER THAN #Dangal [₹ 18.59 cr], the two ICONIC HITS… #TKF is now in august company of ALL TIME BLOCKBUSTERS… [Week 2] Fri 19.15 cr. Total: ₹ 116.45 cr. #India biz. pic.twitter.com/sjLWXV78J9

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 19, 2022