The Kashmir Files BO Collection Day 15: फिल्म पर दिखा 'RRR' का असर, जानिए कितना हुआ कारोबार

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने जब 11 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करेगी. शायद खुद मेकर्स ने भी कल्पना नहीं की होगी कि सिर्फ 14 करोड़ रुपये की लागत में बनी उनकी यह फिल्म इतनी जल्दी 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.

तीसरे सप्ताह के अंत में किया इतना कारोबार

'द कश्मीर फाइल्स' ने अपने पहले दिन की शुरुआत सिर्फ 3.55 करोड़ रुपये से की थी. इसके बाद से ही हर दिन फिल्म का कारोबार बढ़ता गया. लेकिन अब तीसरे सप्ताह के अंत में इसकी रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है.

#TheKashmirFiles is impacted due to #RRR + reduction of screens and shows... Biz should jump on [third] Sat and Sun... [Week 3] Fri 4.50 cr. Total: ₹ 211.83 cr. #India biz. pic.twitter.com/lVHulJpZuw

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 26, 2022