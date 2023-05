The Kerala Story: भारत में विवाद के बाद विदेशों में पहुंची सुदीप्तो सेन की फिल्म, इस दिन 37 से ज्यादा देशों में होगी रिलीज

नई दिल्ली: सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) तमाम विवादों के बीच देशभर में रिलीज हो ही गई. पहले ही दिन से फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है. वहीं, इस पर विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रही है. हालांकि, मेकर्स फिल्म को मिल रहे प्यार से बेहद खुश हैं. भारत के कई राज्यों में इसे बैन किया गया है, तो वहीं, कुछ जगहों पर फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है. इस बीच अब विदेशों में धमला मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

12 मई को 37 देशों में रिलीज होगी 'The Kerala Story'

हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 'द केरल स्टोरी' 12 मई को 37 देशों में रिलीज होने जा रही है. इस बात की जानकारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने खुद अपने एक पोस्ट के जरिए दी है. अदा ने अपने ट्वीट में 'द केरल स्टोरी' को दिए जा रहे समर्थन के लिए दर्शकों को शुक्रिया अदा दिया है. इसी के साथ उन्होंने फिल्म के 37 देशों में रिलीज होने की जानकारी भी दी है.

अदा ने किया फिल्म को लेकर ट्वीट

अदा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आप सभी करोड़ों लोगों का बहुत धन्यवाद जो हमारी फिल्म देखने जा रहे हैं,

Thank you to all the crores of you who are going to watch our film,thank you for making it trend,thank you for loving my performance.This weekend the 12th #TheKeralaStory releases internationally in 37 countries (or more) #adahsharma pic.twitter.com/XiVnvBIQPw

— Adah Sharma (@adah_sharma) May 10, 2023