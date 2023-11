Tiger 3 Box Office Collectio Day 4: सिर्फ 4 दिनों में सलमान खान की फिल्म ने की ताबड़तोड़ कमाई, जानिए टोटल कलेक्शन

Tiger 3 Box Office Collection Day 4: दिवाली के खास मौके पर गुरुवार को रिलीज हुई सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म 'टाइगर 3' पहले ही दिन से गर्दा उड़ा रही है. बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्म का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. ऐसे में फिल्म कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुकी है. अब फिल्म के चौथे दिन के आंकड़ें भी सामने आने लगे हैं. हिन्दी के अलावा यह तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है.

सिर्फ 4 दिनों में किया इतना कारोबार

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'टाइगर 3' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म अब तक सभी भाषाओं में 169 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कारोबार कर चुकी है.

#Tiger3 started off well in morning shows on Day 4, but business took a severe hit post 1 pm due to the crucial #INDvsNZ semi-final cricket match.

The fall in #Tiger3 was more pronounced due to the record-breaking viewership of the match.#Tiger3 Sun 43 cr, Mon 58 cr, Tue 43.50… pic.twitter.com/9RzNjZmWSp

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 16, 2023