Tiger 3 Box Office Collection Day 6: जबरदस्त शुरुआत के बाद धीमी हुई 'टाइगर' की रफ्तार, 6 दिन में कर पाई इतना कारोबार

नई दिल्ली: Tiger 3 Box Office Collection Day 6: सलमान खान (Salman Khan), कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) के लीड रोल वाली फिल्म 'टाइगर 3' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने लगी. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. पहले ही दिन फिल्म ने साबित कर दिया था कि इसके लिए अपनी लागत निकालना तो बांए हाथ का खेल है. हालांकि, अब वक्त के साथ फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है.

छठे दिन कमाई 13 करोड़

दूसरी ओर 'टाइगर 3' की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. धीमी गति से ही सही, लेकिन फिल्म कारोबार करती हुई आगे बढ़ती जा रही है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के छठे दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. फिल्म ने शुक्रवार को 13 करोड़ रुपये का कारोबार हिन्दी बेल्ट में किया है. वहीं, साउथ की भाषाओं में फिल्म ने सिर्फ 25 लाख रुपये ही कमाए.

अब तक हुआ इतना कारोबार

हिन्दी भाषा में 'टाइगर 3' की कमाई 196 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है, जबकि साउथ लैंग्वेज पर बात करें तो फिल्म ने 5.50 करोड़ रुपये कमा लिए है. इसके मुताबिक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 201.50 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

#Tiger3 is stable on Day 6… Biz needs to jump today [Sat]… The #INDvsAUS #WorldCup2023 final on Sun [tomorrow] will impact it largely… [Week 2] Fri 13 cr. Total: ₹ 196 cr. #India biz. #Hindi version. #Boxoffice#Tiger3 [#Tamil + #Telugu; Week 2] Fri 25 lacs. Total: ₹ 5.50… pic.twitter.com/6q8F6atj3R

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 18, 2023