उर्वशी रौतेला ने पहले कैमरे के सामने कहा सॉरी, फिर अपने ही बयान से पलटीं

नई दिल्ली: उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाली नहीं हैं. वो एशिया कप 2022 से हर सोशल मीडिया पेज पर छाई हुई हैं. कभी भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत तो कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है. दरअसल उनके एक के बाद एक विवादित बयानों की बदौलत वो इस सिचुएशन में आ फंसी हैं. वो कुछ भी कहती हैं उसका लिंक सीधा क्रिकेटर्स से जोड़ा जाता है.

एक इंटरव्यू में ऋषभ पंत के बारे में उर्वशी रौतेला ने खुलासा किया था कि वो उनके होटल की लॉबी में इंतजार कर रहे थे. उन्होंने इंटरव्यू में उन्हें मिस्टर आरपी के नाम से संबोधित किया था जिसके बाद ऋषभ पंत ने इंस्टा पर एक स्टोरी से लिखा था कि इतना झूठ भी मत बोला करो दीदी. फिर क्या ऋषभ को लेकर उर्वशी ने एक और ट्वीट कर दिया और लिखा कि 'तुम बैट बोल से खेलो छोटू भैया'.

Urvashi Rautela said, "all I want to say is sorry to Rishabh Pant".#UrvashiRautela #RishabhPant pic.twitter.com/lMzJcWIpWS

— (@superking1815) September 13, 2022