Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 3: सिनेमाघरों में धूम मचा रही है 'जुग जुग जियो', रिलीज के तीसरे दिन बनाया ये रिकॉर्ड

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 3: वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर और मनीष पॉल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ फिल्म समीक्षकों से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'जुग जुग जियो' ने बॉलीवुड के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का काम किया है. 'भूल भुलैया 2' के बाद बॉलीवुड की बैक टू बैक 5 फिल्‍में फ्लॉप हुईं है. ऐसे में 'जुग जुग जियो' की कमाई देख मेकर्स काफी खुश हैं.

राज मेहता के निर्देशन में बनी 'जुग जुग जियो' ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में 20.50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इसी के साथ अब फिल्म की रविवार की कमाई सामने आ चुकी है. रविवार को इस फिल्‍म की कमाई में ओपनिंग डे के मुकाबले 41 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

फिल्म ने 26 जून को 15.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ऐसे में 'जुग जुग जियो' सिर्फ भारत में 36.93 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. फिल्म चौथी सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

#JugJuggJeeyo fares very well in Weekend 1... Gains on Day 2 and 3 positive sign... Multiplexes fantastic, yield big revenue, while mass circuits bloom on Day 3... Needs to maintain a strong grip on Day 4... Fri 9.28 cr, Sat 12.55 cr, Sun 15.10 cr. Total: ₹ 36.93 cr. #India biz. pic.twitter.com/SBRokXUZCZ

taran adarsh (@taran_adarsh) June 27, 2022