रश्मिका मंदाना नहीं ये एक्ट्रेस करती हैं विजय देवरकोंडा के दिल पर राज, ट्वीट कर किया प्यार का इजहार

नई दिल्ली: Vijay Deverakonda: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा कई हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. लेकिन उनका बॉलीवुड डेब्यू कुछ खास नहीं रहा है. पिछले काफी समय से विजय का नाम साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों ही साउथ इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स हैं. बता दें कि विजय और रश्मिका दोनों ने अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया है. इस बीच विजय ने ट्वीट कर सबको हैरान कर दिया है. इस ट्वीट में उन्होंने सामंथा रुथ प्रभु को अपना प्यार बताया है. वह कॉलेज के दौरान से उनकी फिल्म देखते हुए आ रहा है.

विजय ने किया ट्वीट

Was in love with her, when as a college kid I saw her on the big screen for the first time. Today I admire and adore her for everything she is

So very happy to share with you all Samanthaprabhu2's new film YashodaTrailer https://t.co/uT9gyBAj62

In theatres 11-11-2022 pic.twitter.com/KcYMnvj8sf

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 27, 2022