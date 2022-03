The Kashmir Files BO Collection Day 7: जल्द 100 करोड़ के क्लब में शामिल होगी फिल्म, सातवें दिन हुई ताबड़तोड़ कमाई

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने इन दिनों सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया हुआ है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. तमाम विवादों के बावजूद भी लोग फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और सिनेमाघरों की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म का कलेक्शन भी शानदार होता जा रहा है.

कई राज्यों में टैक्स फ्री हुई फिल्म

फिल्म को हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री भी कर दिया गया है. अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों सितारों की दमदार अदाकारी से सजी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने धमाकेदार रिकॉर्ड बनाया है.

फिल्म का कारोबार लोगों को हैरान कर रहा है

फिल्म हर दिन यह जबरदस्त कारोबार कर लोगों को हैरान कर रही है. खास बात ये है कि 'द कश्मीर फाइल्स' 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब फिल्म का सातवें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है और मेकर्स काफी खुश नजर आ रहे हैं.

फिल्म ने सातवें दिन कमाए इतने करोड़

11 मार्च को सिनेमाघरों में कुछ टार्गेट ऑडियंस के लिए रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 3.55 करोड़ रुपये का कारोबार कर ये तो साबित कर ही दिया था, कि आने वाले वक्त में यह शानदार कारोबार करने में सफल होगी. लेकिन ये कमाई इतनी जबरदस्त होगी इसका किसी को अंदाज भी नहीं था. फिल्म ने अपने सातवें दिन में भी 18.05 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, जो पिछली कई बड़ी फिल्मों से काफी ज्यादा है.

#TheKashmirFiles joins the ranks of ALL TIME BLOCKBUSTERS [#Hindi films]… TRULY UNSTOPPABLE, REFUSES TO SLOW DOWN… Will cross ₹ cr today [#Holi]... Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr, Tue 18 cr, Wed 19.05 cr, Thu 18.05 cr. Total: ₹ 97.30 cr. #India biz. pic.twitter.com/Kzgd2SQDDN

taran adarsh (@taran_adarsh) March 18, 2022