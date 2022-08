बायकॉट के बीच आलिया भट्ट पर फैंस ने बरसाया प्यार, एक्ट्रेस बोली- ''गर्व से कहूंगी कि मैं...''

नई दिल्ली: इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों को खूब बायकॉट किया जा रहा है. पहले लोगों ने रक्षा बंधन और लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट किया. फिर लाइगर और अब आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) उनके निशाने पर है. आलिया के फैंस भी कहां कम हैं. एक तरफ पर बायकॉट ब्रह्मास्त्र चल रहा था. वहीं दूसरी ओर फैंस ने उन पर प्यार बरसाकर वी लव आलिया ट्रेंड करा दिया है.

फैंस ने आलिया का दिया साथ

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन जोरशोर से कर रहे हैं. हाल ही में मीडिया से बात करने के दौरान आलिया से नेपोटिजम और ट्रोलिंग जैसी तमान चीजों पर सवाल किया गया.

