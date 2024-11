Bigg Boss 18: सलमान खान के शो में खत्म हुआ इस कंटेस्टेंट का सफर, एविक्शन से पहले ही सामने आया नाम

Bigg Boss 18: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में हर दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है. ऐसे में शो के हर एपिसोड को लेकर दर्शकों की बेसब्री भी काफी बढ़ती जा रही है. वहीं, वक्त के साथ सभी कंटेस्टेंट्स के असली चेहरे भी सामने आने लगे हैं. इसके अलावा हर सप्ताह कोई न कोई सदस्य शो को अलविदा कह रहा है. बीते सप्ताह एलिस कौशिका सफर खत्म हो गया. अब शो से एक और एलिमिनेशन हो चुका है.

घरवालों ने लिया फैसला

इस सप्ताह बिग बॉस के घर में डबल एलिमिनेशन देखने को मिलने वाला है. यानी शो से 2 सदस्य बाहर जाने वाले हैं. ऐसे में एक कंटेस्टेंट का नाम सामने आ गया है, जिसने शो को अलविदा कह दिया है.

Aditi Mistry has been EVICTED from the house. One of Wild Card expiry came to end.pic.twitter.com/Yymk1XFO8Z

— BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) November 29, 2024