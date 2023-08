चंद्रयान 3 मिशन का प्रकाश राज ने उड़ाया ऐसा मजाक, पुलिस में दर्ज हो गई शिकायत

नई दिल्ली: मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने हाल ही में 'चंद्रयान-3 मिशन' को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि वह मुश्किलों में फंस गए हैं. अब एक्टर के खिलाफ कर्नाटक के बागलकोट जिले के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी गई है. बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों के नेताओं ने प्रकाश के खिलाफ बनहट्टी पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की मांग की गई है.

प्रकाश राज ने किया था ऐसा ट्वीट

बता दें कि प्रकाश राज ने बीते रविवार को सोशल मीडिया पर एक कार्टून फोटो शेयर किया था. इसमें एक आदमी शर्ट और लूंगी पहने हुए चाय डाल रहा था. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'चंद्रयान से अभी पहला व्यू आया विक्रम लैंडर द्वारा. वाह.'

Karnataka | A Police complaint has been filed against actor Prakash Raj for his tweet on Chandrayaan-3 mission. Hindu organisations' leaders filed a complaint against him at Banahatti police station of Bagalkote district and demanded action.

इसके बाद से ही एक्टर को बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा है. लोगों का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन भारत का गौरव है. ऐसे में एक्टर को इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए.

प्रकाश राज ने दी सफाई

लोगों की काफी आलोचनाएं झेलने के बाद प्रकाश राज से एक और ट्वीट किया.

Hate sees only Hate.. i was referring to a joke of #Armstrong times .. celebrating our kerala Chaiwala .. which Chaiwala did the TROLLS see ?? .. if you dont get a joke then the joke is on you .. GROW UP #justasking https://t.co/NFHkqJy532

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 21, 2023