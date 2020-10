IPL: Dhoni के इस Fan ने CSK के रंग में रंग लिया घर, हो रहा है Virul

नई दिल्लीः IPL का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ऐसे में बात जब चेन्नई सुपर किंग्स के किंग धोनी की हो तो उनके फैन कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं. हालांकि IPL के 13वें सीजन में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स काफी स्ट्रगल कर रही है.

Tamil Nadu: A man in Arangur village, Cuddalore paints his house in yellow, in support of MS Dhoni & Chennai Super Kings.

"I'm a huge fan of Dhoni. Negative comments are made for him now. People forget he's one of the best finishers in cricket. So I did it," says Gopi Krishnan. pic.twitter.com/CfdqYK6NeX

