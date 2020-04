आलिया भट्ट के ट्वीट पर 'मुंबई पुलिस' का आया इंटरेस्टिंग रिप्लाई

मुंबई: अजय देवगन के बाद बॉलीवुड अदाकारा ने भी मुंबई पुलिस के लिए अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया. जिस पर मुंबई पुलिस का भी दिलचस्पभरा जवाब आया.

बता दें कि मुंबई पुलिस ने 21 दिनों के लॉकडाउन पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में वो लोगों से पूछते हैं कि इतने लंबे लॉकडाउन के चलते आप बोर हो गए होंगे. लेकिन हमें कभी इतना लंबा समय परिवार के साथ समय बीताने को नहीं मिल पा रहा. अगर हम पुलिसवालों को घर पर रहने को मिलता तो हम क्या करते. जिसमें बहुत से पुलिसवालों के जवाब दिखाए गए है, यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Thank you @MumbaiPolice Words cannot express our love and gratitude. Let's stay home for them. #TakingOnCorona https://t.co/mO6yjmIZlM

सेलिब्रिटी भी इस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं. इतना ही नहीं अजय देवगन के बाद आलिया भट्ट ने इसे शेयर भी किया साथ में ट्वीट करते हुए लिखा कि धन्यवाद मुंबई पुलिस. सिर्फ शब्दों से हम आपके लिए अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर सकते. साथ ही आलिया ने फैंस से अपील की कि चलिए इनके लिए घर पर रहते हैं.

Mumbaikars, we hope you all are 'Raazi' with this advise of Ms @aliaa08 to not venture out in any ‘Gully’ unnecessarily and take care of ‘Dear Zindagi’ for all! https://t.co/WcGui5iYUS

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 9, 2020