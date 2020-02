AAP नेता के घर में चल रही "दंगा फैक्ट्री" से जुड़ी 10 बड़ी जानकारी

नई दिल्ली: कहने को तो ये दिल्ली के चांद बाग का मामूली सा घर है. लेकिन इसे "दंगा फैक्ट्री" कहा जाना गलत नहीं होगा. दंगा फैक्ट्री के सरदार और AAP के निगम पार्षद ताहिर हुसैन के घर ने कई दिल्लीवालों के आशियाने जला दिए. आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का घर दंगों के दौरान ये घर मौत के साजो सामान से लैस था और यहां से दंगाई इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहे थे.

इस घर की हर मंजिल पर दिल्ली को लहुलुहान का सामान पड़ा हुआ था. अब आपको बताते हैं कि ताहिर हुसैन ने कैसे रची दंगों को भड़काने की साजिश. ताहिर हुसैन का वो घर जो 'फसाद फैक्ट्री' की भूमिका अदा कर रहा था. उसकी करतूत से जुड़े 10 बड़ी जानकारी देते हैं.

1. घर की छत पर मिला पेट्रोल बमों का जखीरा

2. हर मंजिल पर रखे थे ईंट पत्थरों से भरे बोरे

3. छत पर पन्नियों में मिला 'खतरनाक' केमिकल

4. दंगों के दौरान छत पर से बरसाए गए पेट्रोल बम

5. दंगाइयों ने ईंट-पत्थरों से लोगों को निशाना बनाया

6. दंगों के दौरान पूरे घर में जमी थी दंगाइयों की भीड़

7. दंगों के दौरान ताहिर हुसैन दंगाइयों के साथ थे

8. हमले के समय ताहिर हुसैन के हाथ में भी रॉड थी

9. अंकित समेत 4 लोगों को ताहिर के घर ले जाने का आरोप

10. अंकित का शव चांद बाग के नाले में मिला

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता ताहिर हुसैन का घर और फसाद फैक्ट्री की छत, जहां दंगाइयों ने इस इलाके को शमशान बनाने का पूरा इंतजाम कर रखा था. यहां पर, ईंट बरसाने के लिए गुलेल के अलावा पेट्रोल बम, खतरनाक केमिकल और पत्थरों का पूरा जखीरा पड़ा हुआ था.

मासूम और निर्दोषों के खिलाफ इस युद्ध की अगुवाई खुद पार्षद ताहिर हुसैन कर रहे थे. उन्हीं के निर्देशन में यहां से हर वो काम किया जा रहा था जिससे दंगा भड़क सके. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ताहिर किस तरह से हाथों में डंडे लेकर उन्मादी बने हुए थे.

Locals continue to send video evidence of AAP corporator Mohammed Tahir Hussain’ role in unleashing violence against Hindus...

This explains Kejriwal’s studied silence. He neither called his MLAs for a meeting nor did he ask maulvis, who his govt pays, to appeal for peace... pic.twitter.com/gB157ioriX

— Amit Malviya (@amitmalviya) February 26, 2020