अभिनेता रजनीकांत ने किया CAA और NPR का पुरजोर समर्थन

दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के पक्ष में साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत उतर आए हैं. रजनीकांत ने मोदी सरकार के इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि CAA से देश के किसी भी नागरिक को खतरा नहीं है. अगर मुसलमानों को कोई खतरा हुआ तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा. नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाए जा रहे हैं लेकिन इससे देश में किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

रजनीकांत ने NPR का भी किया समर्थन

Rajinikanth: Citizenship Amendment Act will not affect any citizen of our country, if it affects Muslims then I will be the first person to stand up for them. NPR is a necessity to find out about the outsiders. It has been clarified that NRC has not been formulated yet. pic.twitter.com/wyXMCY8pH9

