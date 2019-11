ओवैसी से ममता बनर्जी को क्यों है इतना डर? जानिए यहां

कोलकाता: ममता बनर्जी दहशत में हैं. और हों भी क्यों नहीं, आखिर पिछले दो दशक से जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वह मुख्यमंत्री पद पर वह काबिज हैं वह उन्हें अब अपने हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है. क्योंकि उनका सामना करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी. जिनके डर से ममता बनर्जी रोज अनाप शनाप बयानबाजियां कर रही हैं. इसकी वजह ये है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है. उनके विकास का कभी ध्यान नहीं रखा. आज जब ओवैसी बंगाल के मुसलमानों के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं तो ममता बनर्जी का डरना स्वाभाविक ही है.

ओवैसी ने उठाया बंगाल के मुसलमानों की बुरी हालत का मुद्दा

ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुसलमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की हालत का मुद्दा क्या उठाया, ममता बनर्जी को जैसे मिर्च लग गई. ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के ममता बनर्जी के तौर तरीकों पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'ममता अपने डर और हताशा का प्रदर्शन कर रही हैं. मुसलमान अब बदल चुका है. आपका जो नाटक है न सिर पर आंचल ओढ़ लिए, टोपी पहन लिए, दुआ के लिए हाथ उठा लिए. हम इसके मोहताज नहीं हैं. हम सशक्तिकरण चाहते हैं. उसके लिए आपने क्या किया.'

It’s not religious extremism to say that Bengal’s Muslims have one of the worst human development indicators of any minority

If Didi is worried about a bunch of us “from Hyderabad” then she should tell us how BJP won 18/42 LS seats from Bengal https://t.co/sWW9gyRfH3

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 19, 2019