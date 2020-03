दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का एक और डॉक्टर संक्रमित, लोगों में खौफ

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना वायरस के एक और मामले में राजधानी के होश उड़ा दिए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में एक और मोहल्‍ला क्‍लीनिक के डॉक्टर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है. जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उत्तर पूर्वी के बाबरपुर इलाके में मोहल्ला क्लीनिक चलाता था. जानकारी के मुताबिक डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद 12 से 20 मार्च के बीच क्लीनिक आए मरीजों को अगले 15 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया है. इससे लोगों में हड़कंप की स्थिति है.

मोहल्ला क्लिनिक आए लोगों को दी हिदायत

क्लिनिक के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें उन मरीजों से क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है जो 12 से 20 मार्च के बीच क्लिनिक आए थे. इससे पहले दिल्ली के एक मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि के बाद करीब 800 लोगों को क्वारंटाइन में जाने को कहा गया था.

Delhi: A Doctor of Mohalla Clinic in Babarpur has tested positive for #Coronavirus. A notice has been put up in the area asking patients who had visited the clinic between 12th to 20th March, should self-quarantine at home for the next 15 days. pic.twitter.com/pFDFaLjE7f

